Джонсон отправил британцев на трехнедельный коронавирусный карантин

Двое детей в Хертфорде смотрят пресс-конференцию британского премьера Бориса Джонсона Фото: Reuters

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем обращении к согражданам объявил о введении новых мер для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает "Би-би-си".

Начиная с вечера понедельника выходить из дома разрешено только для похода в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, физических упражнений (не чаще раза в день, в одиночестве или с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой. Собираться в общественных местах группами более двух человек запрещается, исключение будет сделано для членов семьи.

Магазины, за исключением тех, где продаются продукты и товары первой необходимости, будут закрыты, как и спортивные и детские площадки, а также религиозные учреждения. Отменяются церемонии, в том числе свадьбы и крещения, исключение составляют похороны.

Следить за исполнением карантинных мер будет полиция, нарушителей будут штрафовать.

Британский премьер отметил, что ограничительные меры вводятся на три недели, и заверил, что правительство будет следить за ситуацией и смягчит ограничения, если эпидемиологическая обстановка улучшится.

"Жизненно необходимо замедлить распространение вируса. Потому что таким образом мы уменьшим число людей, нуждающихся в больничном уходе в каждый конкретный момент, дадим системе здравоохранения возможность справиться и спасти больше жизней", - сказал Джонсон.

В Великобритании, по подсчетам университета Джона Хопкинса, зарегистрировано 6,7 тысячи случаев COVID-19, 336 человек скончались, выздоровели 140.