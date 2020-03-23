Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Германия выделит бизнесу 156 млрд евро помощи

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство Германии выделит предприятиям 156 млрд евро помощи в связи с пандемией коронавируса, объявил министр финансов Олаф Штольц. По его словам, это решение уже принято.

Пакет принят в рекордно короткие сроки, в среду, как ожидается, его примут в бундестаге, а в пятницу - в бундесрате.

Выделенные средства должны помочь компаниям, которые терпят убытки из-за ограничений, падения спроса и разрывов цепочек поставок, связанных с пандемией. В начале марта помощи у государства просили отельеры и рестораторы страны.

На 23 марта в Германии число заразившихся коронавирусом достигло 26 220, умерли 111 заболевших.

По подсчету экономистов института Ifo, двухмесячная пробуксовка экономики может стоить стране от 255 млрд до 495 млрд евро и привести к сокращению роста ВВП на 7,2-11,2 процентных пункта. Трехмесячная остановка производства может стоить стране до 739 млрд евро и сокращения роста ВВП н 10-20,6 п.п.

Германия Минфин бундестаг бундесрат Олаф Штольц

Новости по теме

Новости
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Гаагский суд попросил обвинение подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из "Бука"

Крупнейший ритейлер Украины вполовину повысил цену на гречку и вдвое - на часть овощей

Фармацевты во Франции определили почти 100 препаратов, помогающих в лечении COVID-19

Фармацевты во Франции определили почти 100 препаратов, помогающих в лечении COVID-19

В Латвии выявили рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки

Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море

Около 100 российских военных специалистов прибыли в Италию для борьбы с COVID-19

Brent подешевела до $26 за баррель

ЦИК Абхазии объявил Бжания победителем на президентских выборах

Экономический кризис

Аналитики спрогнозировали снижение ВВП США во II квартале до 24%

Что случилось этой ночью: понедельник, 23 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');