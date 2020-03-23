Германия выделит бизнесу 156 млрд евро помощи

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство Германии выделит предприятиям 156 млрд евро помощи в связи с пандемией коронавируса, объявил министр финансов Олаф Штольц. По его словам, это решение уже принято.

Пакет принят в рекордно короткие сроки, в среду, как ожидается, его примут в бундестаге, а в пятницу - в бундесрате.

Выделенные средства должны помочь компаниям, которые терпят убытки из-за ограничений, падения спроса и разрывов цепочек поставок, связанных с пандемией. В начале марта помощи у государства просили отельеры и рестораторы страны.

На 23 марта в Германии число заразившихся коронавирусом достигло 26 220, умерли 111 заболевших.

По подсчету экономистов института Ifo, двухмесячная пробуксовка экономики может стоить стране от 255 млрд до 495 млрд евро и привести к сокращению роста ВВП на 7,2-11,2 процентных пункта. Трехмесячная остановка производства может стоить стране до 739 млрд евро и сокращения роста ВВП н 10-20,6 п.п.