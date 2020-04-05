На Шри-Ланке из-за коронавируса отпустили из тюрем почти 3 тыс. заключенных

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - На Шри-Ланке в рамках мер по борьбе с коронавирусом из тюрем вышел 2 961 заключенный, сообщает агентство Associated Press.

Заключенных выпустили под залог.

Тюрьмы страны переполнены: в настоящее время там находится более 26 тыс. человек, в то время как вместимость составляет 10 тыс. человек, сообщили в канцелярии президента Шри-Ланки.

В марте власти запретили посещения тюрем, чтобы помешать распространению коронавируса. Заключенные устроили протесты против таких мер, начались стычки с охраной, были предприняты попытки побега. В результате двое заключенных были убиты, шестеро ранены.

На Шри-Ланке для борьбы с коронавирусом с 20 марта введен комендантский час. В стране зарегистрировано 166 случаев коронавируса, пять человек скончались.