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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Премьер Польши объявил об эпидемии COVID-19 в стране

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Эпидемия в связи с распространением коронавируса COVID-19 объявлена в Польше, сообщил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Пандемия коронавируса

"Для того, чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции и ограничить его, а также с целью соблюдения карантина, мы объявляем сегодня эпидемию", - сказал он.

По его словам, занятия в учебных заведениях страны будут приостановлены до Пасхи (католическая Пасха в 2020 году отмечается 12 апреля, пасхальные каникулы в Польше приходятся на 9-14 апреля).

"Это - трудное решение, но важное и необходимое для того, чтобы не произошло еще большего распространения коронавируса", - добавил Моравецкий.

Согласно последним данным, в Польше выявлено 411 заражений коронавирусом COVID-19, пятеро зараженных скончались, 13 пациентов выздоровели. На данный момент 393 инфицированных проходят лечение, трое находятся в тяжелом состоянии.

Польша Матеуш Моравецкий

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