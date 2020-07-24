В Польше сообщили о рекордном приросте COVID-19 с середины июня

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Польше за минувшие сутки зарегистрировано 458 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает агентство PAP со ссылкой на Минздрав страны. Это самый высокий прирост с 17 июня. За сутки в стране умерли четверо заболевших.

Второй день подряд в стране выявляют больше 400 заражений в сутки, что означает, что распространение инфекции ускоряется после долго снижения показателя.

Вице-премьер Ядвига Эмилевич заявила, что новых ограничений власти вводить не планируют. Она призвала сограждан соблюдать дистанцию, мыть руки и носить маски.

С начала пандемии в Польше выявили 42 038 случаев коронавирусной инфекции, 1 655 заболевших умерли.