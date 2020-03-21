Сеул сообщил о запуске двух ракет в КНДР

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Северокорейские военные провели в ночь на субботу, 21 марта, пуск двух баллистических ракет малой дальности, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейский генштаб.

Ракеты были запущены в сторону Японского моря.

Этот запуск стал третьим с начала текущего года. До этого северокорейские военные провели аналогичные испытания 2-го и 9 марта. В прошлом году КНДР осуществляла ракетные пуски 13 раз.

Испытание баллистических ракет в Северной Корее запрещены Совбезом ООН.