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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54

В Испании 400 человек скончались за сутки из-за коронавируса

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Испании за сутки 400 человека скончались от последствий заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в воскресенье газета El Pais со ссылкой на министерство здравоохранения.

В общей сложности из-за этого коронавируса в стране умерли 1 720 человек. Число зафиксированных подтвержденных случаев заражения в Испании - 28 572.

Правительство страны приняло решение продлить на 15 дней режим ЧС, введенный из-за COVID-19. Изначально планировалось, что этот режим продлится до 29 марта.

Испания

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