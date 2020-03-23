В Испании число зараженных коронавирусом превысило 29 тысяч

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Число пациентов с коронавирусом COVID-19 в Испании достигло 29 тыс. 68 человек, под наблюдением находятся более 24 тыс. 89 заболевших, 2 тыс. 575 человек выздоровели, сообщает в понедельник Национальное телерадиовещание Испании со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

В ведомстве отметили, что 1 тыс. 804 человека скончались.

Наиболее сложная ситуация, по данным министерства, складывается сейчас в районе Мадрида, где насчитывается 9 тыс. 702 заболевших, и в Каталонии - 4 тыс. 705 пациентов.

Испанские СМИ сообщают о госпитализации с респираторным заболеванием заместителя главы правительства Испании Кармен Кальво, в настоящее время она ожидает результатов анализа на COVID-19.