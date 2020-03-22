В Азербайджане на месяц закроют торговые центры
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Власти Азербайджана закроют торговые центры страны с понедельника сроком на месяц. Решение принял оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Исключения сделали для продуктовых магазинов и аптек.
С 14 марта в стране действует режим частичной изоляции. Власти отменили массовые события и остановили работу, кинотеатров, музеев, театров, развлекательных центров и спортзалов.
В Азербайджане зафиксировано 65 случая заражения коронавирусом. 54 инфицированных продолжают лечение в специальных больницах, 10 вылечились, одна женщина скончалась.