Азербайджан с 14 марта введет режим частичной изоляции граждан из-за COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана для предотвращения распространения в стране коронавируса принял решение о введении с 14 марта ряда мер по социальной изоляции граждан,.

В сообщении штаба говорится, что на месяц переносятся все массовые мероприятия в стране, включая культурные и спортивные мероприятия.

Кроме того, с 14 марта приостанавливается деятельность всех кинотеатров, музеев, театров, развлекательных центров и спортивных залов. В стране запрещается проведение свадебных мероприятий, за исключением тех, которые заранее были назначены на 14 и 15 марта.

Рабочий график кафе и ресторанов будет ограничен до 21:00. В них запрещено проведение массовых празднований и мероприятий.

Деятельность торговых центров и работа общественного транспорта будет осуществляться согласно правилам, которые будут опубликованы соответствующими госструктурами. Режим работы аптек, продуктовых магазинов, маркетов и супермаркетов не будет изменен.

До сих пор в Азербайджане было зафиксировано 19 случае заражения коронавирусом COVID-19. Из них три человека вылечились, одна - умерла, 15 - проходят лечение.