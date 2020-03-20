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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Грузия с 21 марта приостановит регулярное авиасообщение со всеми странами

Всех граждан республики, вернувшихся из-за рубежа, обяжут пройти двухнедельный карантин

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Грузия из-за угрозы коронавируса с субботы, 21 марта прерывает регулярное авиасообщение со всеми странами, сообщил в пятницу советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани.

"Решение о прекращении авиасообщения было принято сегодня на заседании Координационного межведомственного совета по борьбе с коронавирусом. Было принято также решение о том, что все граждане Грузии, прибывающие из других стран, обязаны пройти двухнедельный карантин", - сказал Чиковани.

Он сообщил, что на погранпереходах на границах с Турцией, Азербайджаном и Россией вблизи КПП будут оборудованы карантинные зоны.

По данным Минздрава Грузии на 20 марта, в стране выявлены 43 случая заражения коронавирусом.

Хроника 09 января – 20 марта 2020 годаПандемия коронавируса
Грузия Ираклий Чиковани

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