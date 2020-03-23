Начальник итальянского Генштаба поблагодарил Россию за помощь в борьбе коронавирусом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба вооруженных сил Италии Энцо Вичерелли встретил на авиабазе под Римом первый российский самолет с военными вирусологами и оборудованием, и поблагодарил Россию за помощь.

"Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской республики. Хотел бы сказать спасибо за то большое количество материалов и специалистов, которые прибыли из России в Италию, чтобы оказать помощь", - процитировали Вичерелли в Минобороны РФ.

Два самолета Воздушно-космических сил приземлились на базе ВВС Италии "Практик де Маре" под Римом. Еще пять российских военных самолетов должны прибыть на авиабазу в ближайшие часы. Они доставляют восемь российских врачебных бригад, около 100 российских военных вирусологов и эпидемиологов, а также оборудование для диагностики и дезинфекции.

Российские военные специалисты-вирусологи и эпидемиологи помогут Италии в борьбе с коронавирусом.

"После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения, российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к выполнению задач по оказанию помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Италия занимает первое место в Европе по числу заразившихся коронавирусом.