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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Передовой отряд российских вирусологов прибыл в Италию

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Первый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России в воскресенье вечером прибыл на авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре" (30 километров юго-западнее Рима), сообщили в Минобороны РФ.

На борту самолета - передовая группа российских военных специалистов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, сказали в военном ведомстве.

"После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения, российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к выполнению задач по оказанию помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В воскресенье Минобороны РФ сообщило о вылете в Италию семи военно-транспортных самолетов. Они доставляют восемь российских врачебных бригад, около 100 российских военных вирусологов и эпидемиологов, а также оборудование для диагностики и дезинфекции.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом стало известно в субботу после телефонного разговора президента России Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.

Италия на первом месте в Европе по числу заболевших коронавирусом.

Италия Россия Минобороны COVID-19

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