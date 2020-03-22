На отправляемой в Италию российской технике сделаны надписи "Из России с любовью"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Надписи "Из России с любовью" на русском, английском и итальянском языках сделаны на технике, которую Минобороны России направляет в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют кадры погрузки оборудования и техники на самолеты военно-транспортной авиации на подмосковном аэродроме "Чкаловский". Видео распространено на страницах Минобороны РФ в соцсетях.

Российские военные в воскресенье начали переброску медиков и оборудования в Италию - самую пострадавшую от коронавируса страну Европы. Курс на базу ВВС Италии под Римом взяли уже три из девяти подготовленных российских военно-транспортных самолетов.

Нна авиабазу ВВС Италии "Практик де Маре" в 30 километрах юго-западнее Рима доставят российских военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий. Всего в Италию отправятся около 100 специалистов в области вирусологии и эпидемиологии.

Как сообщал "Интерфакс", в субботу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте. В ответ на обращение итальянской сторону президент России подтвердил готовность помочь стране в борьбе с коронавирусом.