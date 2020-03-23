Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Жабы против скорпионов, фейки в свитках Мертвого моря и вероятность родиться геем

Свитки Мертвого моря Фото: Reuters

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Бразильские ученые впервые показали, что жабы могут охотиться на скорпионов, им не страшна даже доза яда, которую выделили из десяти паукообразных. В последнее время из-за вырубки лесов и прокладки дорог жабы теряют доступ к источникам воды, и их популяция постепенно уменьшается. Вероятно, это и становится причиной все большего распространения скорпионов, укусы которых ежегодно получают десятки тысяч человек в Бразилии.

- Энтомологи и археолог изучили древний петроглиф - изображения на камнях - с причудливым узором из Ирана и пришли к выводу, что рисунок — антропоморфное изображение богомола. Существо напоминает мотив "приседающего человека", который часто встречается на петроглифах. Изображение богомола на камне и его очеловечивание подтверждает то, что богомолов считали мистическими существами, существующими на границе земного и сверхъестественного мира.

- Исследователи обнаружили, что наличие старшего брата на 38 процентов увеличивает вероятность того, что мальчик будет гомосексуалом. Ученые подтвердили правомерность использования нового метода американской исследовательницы Татьяны Ховановой, который позволяет оценивать влияние "эффекта старшего брата" на гомосексуальность мужчин. Этот эффект заключается в том, что мужчины, у которых есть старшие братья, с большей вероятностью становятся гомосексуалами.

- Физики под руководством Нобелевского лауреата Андрея Гейма выяснили, что графен не абсолютно непроницаем — сквозь него может проходить молекулярный водород. Возможно, это связано с взаимодействием водорода со складками и волнами на поверхности вещества. При этом подтвердилось отсутствие пропускания других газов, в том числе гелия, атомы которого существенно меньше, чем молекулы водорода.

- Представители музея Библии и компании Art Fraud Insights официально объявили, что все шестнадцать древних фрагментов ветхозаветных текстов, находящиеся в собрании музея — подделки. Фрагменты принадлежат к обширному корпусу так называемых рукописей, или свитков, Мертвого моря: это тексты, записанные в III веке до нашей эры — I веке нашей эры и спрятанные в пещерах Кумрана в Иудейской пустыне. В числе этих рукописей — древнейшие дошедшие до нас ветхозаветные тексты, а также документы, проливающие свет на религиозную и культурную историю региона в эпоху возникновения христианства. В материале N+1 рассказываются подробности увлекательной истории этих свитков.

- Число погибших от заболевания COVID-2019, вызванного новым коронавирусом SARS-CoV-2, превысило семь тысяч человек во всем мире. Как правило, все эти люди умирали от симптомов пневмонии — острого респираторного заболевания, известного уже почти два столетия. Пульмонолог Василий Штабницкий в беседе с N+1 рассказал, что такое пневмония, какой она бывает, как протекает и чем именно угрожает организму.

- Опираясь на данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, N+1 создали интерактивный материал: ответьте на несколько вопросов и узнайте, насколько высока для вас вероятность умереть от COVID-19. Вероятность умереть в процентах рассчитывалась как отношение числа умерших к числу заболевших. Расчеты ориентировочные, так как строятся на не очень большой выборке.

- В этом материале можно узнать, как мутируют вирусы и встретимся ли мы снова с SARS-CoV-2 после окончания пандемии.