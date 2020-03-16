Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Самый маленький динозавр, польза от сидения на корточках, а также подтверждение избавления "лондонского пациента" от ВИЧ

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Врачи подтвердили полное избавление "лондонского пациента" от ВИЧ. Это второй случай в истории, когда пересадка стволовых клеток смогла вылечить человека от ВИЧ. Решающим фактором могло стать полное замещение собственных Т-лимфоцитов пациента на донорские. Врачи еще будут проверять его организм на наличие вируса в течение нескольких лет. Ученые отмечают, что переходить к широкому применению таких пересадок на людях еще рано.

- Немецкие и американские исследователи с помощью аппарата на основе LEGO и Raspberry Pi вычислили черный список PIN-кодов в iOS. Специалисты провели эксперименты на добровольцах и пришли к выводу, что применяемый в iOS черный список из простых и запоминающихся PIN-кодов не повышает безопасность.

- Частое сидение на корточках не засчитали за сидячий образ жизни. Ученые оценили физическую активность представителей африканского народа хадза, которые до сих пор занимаются в основном охотой и собирательством — то есть ведут образ жизни, похожий на тот, что был у древних людей. Выяснилось, что хадза проводят в неактивном состоянии столько же времени, сколько типичные жители стран первого мира. Однако в отличие от них, хадза гораздо больше времени проводят сидя на корточках (как вариант — стояние на коленях). А в этих позах нагрузка на мышцы больше, чем при сидении не стуле. Авторы пришли к выводу, что "в природе" человек должен нагружать мышцы и во время поддержания статичных поз.

- Китайские палеонтологи обнаружили в бирманском янтаре пернатую голову самого маленького динозавра. Животное получило латинское название Oculudentavis khaungraae за крупные глазницы и заметные зубы. По размеру оно было не крупнее колибри-пчёлки, то есть чуть меньше 6 см. Длина черепа неизвестного вида составила всего 7,1 мм, а длина головы с клювом не достигала и двух сантиметров. Животное было активно в светлое время суток и, предположительно, питалось беспозвоночными.

- В этом материале N+1 разбирался, на чем основаны рекомендации китайского Минздрава по лечению новой коронавирусной инфекции: поможет ли арбидол вылечиться заболевшим и возможно ли создание вакцины.

- Лишение сна — изощренная пытка. При этом депривацию сна успешно используют как метод лечения депрессии. О том, как это работает (и работает ли вообще), рассказывается в этом материале.

- Сегодня во всем мире женщины составляют почти половину от общего количества сотрудников сферы финансовых услуг. При этом в 2018 году им принадлежало только 12,2 процентов позиций финансовых директоров (CFO) и 3,7 процентов позиций исполнительных директоров (CEO). В начале 2020 года генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон объявил, что инвестбанк будет отказывать в IPO компаниям без женщин в совете директоров. В партнерском материале N+1 разбирался в гендерных вопросах финансовой отрасли: почему гендерный дисбаланс в руководстве буквально не выгоден и как связаны между собой гормоны и финансовая грамотность.