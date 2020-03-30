Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:18Заразились
на 30.03В России 1 836+302В мире 720 117+59 411

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Связь цвета волос с продолжительностью жизни, работа принципиально нового источника излучения и теория об искусственном происхождении коронавируса

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Reuters

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые подобрали вещество, которое эффективно ингибирует один из ключевых белков нового коронавируса, не давая тому размножаться. У коронавирусов хорошо изучена главная протеаза — этот белок расщепляет длинные аминокислотные цепочки на более короткие куски, из которых затем получаются вирусные белки. Ученые улучшили альфа-кетоамиды, нарушающие деятельность главной протеазы вируса SARS-CoV-2. Ингаляции альфа-кетоамидов не вызвали побочных эффектов у мышей и на основе этих веществ можно разрабатывать лекарство от нового вируса.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Физики впервые бесспорно показали источник излучения, который светит исключительно за счет нагревания, но в узком диапазоне длин волн, в котором его эффективность в разы превосходит ограничение по формуле Планка. Однако это не нарушает закон Планка, которому подчиняется тепловое излучение - здесь используется новый механизм генерации теплового излучения. Авторы считают, что такой феномен сверхпланковского излучения может найти применение в области преобразования рассеиваемого тепла в полезную энергию, системах обнаружения объектов в темноте и как яркий источник в оптических исследования.

- В Южной Австралии отыскался организм, который хорошо подходит под определение одной из первых билатерий, то есть двусторонне-симметричных многоклеточных животных: несколько миллиметров в длину, концы тела отличаются друг от друга, сохранился вблизи ходов, которые, наверное, сам и выкопал. Судя по форме следов в песчанике, эти организмы обладали подобием сегментов и передвигались как дождевой червь. Существо назвали Ikaria wariootia в честь расположенного неподалеку пруда.

- Темный цвет волос у мужчин связали с ранним пубертатом и короткой жизнью. Ученые обнаружили, что раннее половое созревание коррелирует с риском возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, диабетом второго типа, а также злоупотреблением алкоголем и курением. Каждый год отсрочки пубертата коррелирует с дополнительными 9 месяцами жизни. Каким именно механизмом это обеспечивается, пока неясно, но ученые склонны винить во всем гипофиз&

- В сети часто возникают слухи о том, что вызвавший пандемию COVID-2019 коронавирус был выращен искусственно и то ли специально, то ли по недосмотру выпущен в свет. Сайт N+1 рассказывает, что конспирологические теории об искусственном происхождении коронавируса несостоятельны: почему SARS-CoV-2 совсем не похож на беглеца из лаборатории и зачем вообще ученые работают с опасными вирусами.

- Десятки биотехнологических компаний и научных институтов наперегонки с пандемией создают разные варианты вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2, который привел к пандемии заболевания COVID-19. N+1 разбирался, какие технологии используют для разработки вакцины, сколько времени пройдет до момента, когда от болезни можно будет делать прививки, и сможет ли будущая вакцина остановить пандемию.

N+1 Дайджест

Новости по теме

Новости

Ожирение назвали фактором риска при заражении коронавирусом

Трамп оценил потери СССР во Второй мировой войне в 50 млн человек

Из нидерландского музея похитили полотно ван Гога

Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы

Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным в ближайшие часы

Заразившийся COVID-19 принц Чарльз вылечился и вышел из карантина

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии выросло до 152 человек

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии выросло до 152 человек

Новый экипаж МКС отправится на станцию по графику вопреки пандемии

Новый экипаж МКС отправится на станцию по графику вопреки пандемии

Около 200 российских туристов застряли на Сейшельских островах

Заразившийся COVID-19 князь Монако пошел на поправку

Brent подешевела на 6,26% до $23,37 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');