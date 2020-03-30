Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Связь цвета волос с продолжительностью жизни, работа принципиально нового источника излучения и теория об искусственном происхождении коронавируса

Фото: Reuters

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые подобрали вещество, которое эффективно ингибирует один из ключевых белков нового коронавируса, не давая тому размножаться. У коронавирусов хорошо изучена главная протеаза — этот белок расщепляет длинные аминокислотные цепочки на более короткие куски, из которых затем получаются вирусные белки. Ученые улучшили альфа-кетоамиды, нарушающие деятельность главной протеазы вируса SARS-CoV-2. Ингаляции альфа-кетоамидов не вызвали побочных эффектов у мышей и на основе этих веществ можно разрабатывать лекарство от нового вируса.

- Физики впервые бесспорно показали источник излучения, который светит исключительно за счет нагревания, но в узком диапазоне длин волн, в котором его эффективность в разы превосходит ограничение по формуле Планка. Однако это не нарушает закон Планка, которому подчиняется тепловое излучение - здесь используется новый механизм генерации теплового излучения. Авторы считают, что такой феномен сверхпланковского излучения может найти применение в области преобразования рассеиваемого тепла в полезную энергию, системах обнаружения объектов в темноте и как яркий источник в оптических исследования.

- В Южной Австралии отыскался организм, который хорошо подходит под определение одной из первых билатерий, то есть двусторонне-симметричных многоклеточных животных: несколько миллиметров в длину, концы тела отличаются друг от друга, сохранился вблизи ходов, которые, наверное, сам и выкопал. Судя по форме следов в песчанике, эти организмы обладали подобием сегментов и передвигались как дождевой червь. Существо назвали Ikaria wariootia в честь расположенного неподалеку пруда.

- Темный цвет волос у мужчин связали с ранним пубертатом и короткой жизнью. Ученые обнаружили, что раннее половое созревание коррелирует с риском возникновения болезней сердечно-сосудистой системы, диабетом второго типа, а также злоупотреблением алкоголем и курением. Каждый год отсрочки пубертата коррелирует с дополнительными 9 месяцами жизни. Каким именно механизмом это обеспечивается, пока неясно, но ученые склонны винить во всем гипофиз&

- В сети часто возникают слухи о том, что вызвавший пандемию COVID-2019 коронавирус был выращен искусственно и то ли специально, то ли по недосмотру выпущен в свет. Сайт N+1 рассказывает, что конспирологические теории об искусственном происхождении коронавируса несостоятельны: почему SARS-CoV-2 совсем не похож на беглеца из лаборатории и зачем вообще ученые работают с опасными вирусами.

- Десятки биотехнологических компаний и научных институтов наперегонки с пандемией создают разные варианты вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2, который привел к пандемии заболевания COVID-19. N+1 разбирался, какие технологии используют для разработки вакцины, сколько времени пройдет до момента, когда от болезни можно будет делать прививки, и сможет ли будущая вакцина остановить пандемию.