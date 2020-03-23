Крупнейший ритейлер Украины вполовину повысил цену на гречку и вдвое - на часть овощей

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ООО "АТБ-Маркет" (Днепр), владеющее на Украине сетью магазинов формата дискаунтер и входящее в корпорацию "АТБ", повышает цены на социальные категории продуктов питания и товары первой необходимости.

Как сообщила пресс-служба компании, продукты из "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, мука - на 5%, яйца - на 6%.

"Компания "АТБ-Маркет" вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети "АТБ", а и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.

По данным компании, повышение цен поставщиками связано с карантинными мерами, в частности с запретом на нахождение большого числа работников в одном помещении и транспортными ограничениями.

АТБ на время карантина ограничил в магазинах продажу товаров в одни руки.

Корпорация "АТБ" - объединение компаний в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (торговые марки "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации работают более 64 тысяч человек.