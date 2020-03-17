Оптовые цены на гречку и рис в России снова начали расти

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Оптовые цены на гречку и рис в России после некоторого снижения в конце февраля - начале марта на минувшей неделе пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".

Так, гречневая крупа за неделю подорожала на 480 рублей, до 39 759 рублей за тонну. Неделей ранее эта крупа подешевела на 80 рублей. Средняя цена гречки в феврале этого года составила 39 759 рублей. В марте 2019 года - 22 380 рублей за тонну.

Рост цен отмечен в основном в центральных регионах. В Западной Сибири, напротив, цены снизились.

Рисовая крупа (по техническим условиям) за неделю подорожала на 385 рублей, до 31 185 рублей за тонну. Неделей ранее было отмечено падение цены на 100 рублей. Средняя цена риса в феврале этого года составила 31 409 рублей, в марте 2019 года - 31 436 рублей за тонну.

Эксперты уточняют, что речь идет о рисовой крупе, изготовленной по ТУ. Цена крупы по ГОСТу составляет 32 500-35 500 рублей за тонну.

Основной рост цен на рис произошел на юге и Северном Кавказе. Немного поднялись цены в Поволжье, а также в Москве и области.

В то же время на минувшей неделе остановился рост цен на пшено. Повысившись с 28 февраля по 6 марта на 60 рублей, до 22 770 рублей за тонну, цена на эту крупу к середине месяца не изменилась. В феврале средняя цена пшена составила 22 790 рублей, в марте 2019 года - 53 370 рублей за тонну.

Цены указаны с учетом НДС.