Оптовые цены на гречку в РФ резко выросли

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Оптовые цен на гречневую крупу в РФ на минувшей неделе на фоне повышенного спроса резко пошли вверх, значительно подорожал и рис, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".

Так, гречка сразу подорожала на 9,575 тыс. рублей, до 50 140 рублей за тонну. Неделей ранее рост составлял всего 480 рублей. В феврале этого года средняя цена тонны гречки составляла 39 759 рублей за тонну, в марте 2019 года - 22 380 рублей.

Самой дорогой крупа оказалась в Центральном Черноземье (52 333 рублей за тонну). Здесь рост цен превысил 10 тыс. рублей за тонну.

Подорожал и рис - на 5 450 рублей за тонну, до 36 653 рублей за тонну (ТУ). Неделей ранее рост составлял всего 385 рублей. В феврале этого года средняя цена на рис составила 31 409 рублей, в марте 2019 года - 31 436 рублей за тонну. Больше всего рис подорожал на юге, в Поволжье и Сибири.

Цена рисовой крупы (ГОСТ) составила 34 500-43 000 рублей за тонну.

Рост цен на пшено, которое дорожало весь прошлый год, оказался ниже - 750 рублей, до 23 520 рублей за тонну. В феврале тонна пшена стоила 22 790 рублей, в марте 2019 года - 53 370 рублей.

Все цены указаны с НДС.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 20 марта на 10 дней запретил экспорт круп. Запрет будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.

Между тем, как считает генеральный директор ТД "Ярмарка" (один из крупных производителей круп в РФ) Наталья Соколова, запрет "абсолютно не оправдан". Ее мнение распространила пресс-служба. "Это ограничение никак не влияет на сдерживание цен, - сказала она. - Все участники рынка и ритейлеры подтверждают, что имеющегося риса и гречки полностью хватит для обеспечения потребностей внутреннего рынка".

По ее словам, сильнее всего эта мера может ударить по производителям риса, так как их продажи существенно ориентированы на экспорт. "Если предписанное ограничение не будет признано форс-мажорным обстоятельством, экспортерам грозят и финансовые убытки из-за штрафов за срыв контрактов", - прогнозирует Соколова.

"На стабилизацию рынка сейчас может повлиять только контроль крупяных сделок со стороны ФАС и снижение процентных ставок для производителей, так как требуются дополнительные оборотные средства. Экспорт необходимо открыть, иначе многие игроки будут вынуждены прибегнуть к хеджированию валютных рисков", - заявила она.

По данным Росстата, сбор риса в 2019 году вырос до 1,099 млн тонн с 1,038 млн тонн в 2018 году, проса - до 440 тыс. тонн с 217 тыс. тонн. Урожай гречихи снизился до 786 тыс. тонн с 932 тыс. тонн.