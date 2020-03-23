Главный инфекционист Минздрава не увидела смысла во всеобщем карантине

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В России пока не нужен полный запрет выходить на улицу для всех граждан, заболевших COVID-19 в стране пока немного, заявила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

По ее оценке, принимаемых мер по профилактике вполне достаточно, чтобы "инфекция активно не распространялась, чтобы не вводить такие мероприятия, как полная карантинизация регионов или районов, всей страны".

Инфекционист считает, что теоретически распространение коронавируса может завершиться в течение 100 дней с момента эпидемии, она привела пример Китая, но добавила, что рассчитать сроки эпидемии трудно.

Вместе с тем она отметила, что прогноз - "дело не очень хорошее, и прогнозировать, что инфекционисты сказали, что 100 дней, а у нас больше - это не совсем правильно, но мы выстраиваем некие этапы параллелей".

Первые двое заболевших коронавирусом в России были зарегистрированы 31 января, это были граждане Китая, они уже выздоровели. На данный момент, по официальным данным, в стране подтверждено 438 случаев заражения.

Малинникова также заявила, что экспресс-тестов по определению коронавируса не будет, их нельзя будет купить в аптеке и сделать дома, исследования должны делать только специальные лаборатории, в которых есть условия для работы с этим патогеном.

По ее словам, сейчас в стране более двух десятков лабораторий, которые готовы проводить подобного рода анализы: "Они строго лицензированы, они могут работать с микроорганизмами первой и второй степени патогенности".