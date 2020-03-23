Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Сегодняшний тестовый результат - отрицательный", - сказал Зайберт, его цитирует телеканал N-tv.

По словам Зайберта, в ближайшие дни канцлер снова должна будет пройти обследование на предмет наличия или отсутствия в ее организме вируса.

Ранее стало известно, что Меркель ушла на домашний карантин из-за контакта с заболевшим врачом. Как выяснилось, медик, который в пятницу делал канцлеру прививку от пневмококковой инфекции, оказался инфицирован коронавирусом.