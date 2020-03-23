Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Сегодняшний тестовый результат - отрицательный", - сказал Зайберт, его цитирует телеканал N-tv.

По словам Зайберта, в ближайшие дни канцлер снова должна будет пройти обследование на предмет наличия или отсутствия в ее организме вируса.

Ранее стало известно, что Меркель ушла на домашний карантин из-за контакта с заболевшим врачом. Как выяснилось, медик, который в пятницу делал канцлеру прививку от пневмококковой инфекции, оказался инфицирован коронавирусом.

Германия Ангела Меркель

Новости по теме

Новости

Украина ввела режим ЧС еще в трех областях страны

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Украина с полудня 24 марта закроет все аэропорты, кроме "Борисполя"

Российский космонавт назвал МКС самым безопасным местом в мире в условиях пандемии

Российский космонавт назвал МКС самым безопасным местом в мире в условиях пандемии
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Гаагский суд попросил обвинение подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из "Бука"

Гаагский суд попросил обвинение подтвердить наличие спутниковых фото пуска ракеты из "Бука"

Крупнейший ритейлер Украины вполовину повысил цену на гречку и вдвое - на часть овощей

Фармацевты во Франции определили почти 100 препаратов, помогающих в лечении COVID-19

Фармацевты во Франции определили почти 100 препаратов, помогающих в лечении COVID-19

В Латвии выявили рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки

Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море

Около 100 российских военных специалистов прибыли в Италию для борьбы с COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');