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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42

У бывшего президента Финляндии Марти Ахтисаари нашли коронавирус

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - У экс-президента Финляндии Марти Ахтисаари обнаружен коронавирус.

Как сообщила во вторник канцелярия президента, "Заболевание подтвердили вчера. Самочувствие Ахтисаари хорошее".

В субботу канцелярия сообщила, что супруга экс-президента Ээва Ахтисаари заразилась коронавирусом и что ее состояние здоровье нормальное.

Марти Ахтисаари родился 23 июня 1937 года. Был президентом Финляндии в 1994-2000 годах. Он был первым напрямую избранным главой государства. Лауреат Нобелевской премии мира (2008 год).

Финляндия Марти Ахтисаари COVID-19

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