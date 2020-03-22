Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Меркель ушла на домашний карантин из-за контакта с заболевшим врачом

Меркель ушла на домашний карантин из-за контакта с заболевшим врачом
Пресс-конференция Ангелы Меркель о ситуации с коронавирусом в регионах Германии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в карантин из-за контакта с врачом, заразившимся коронавирусом, сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт.

"После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и его результат был позитивным. Поэтому канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин", - сообщил Зайберт.

По его словам, Меркель в ближайшие дни будет регулярно проходить проверки до тех пор, пока не будет однозначного результата. "И на домашнем карантине канцлер будет выполнять свои служебные обязанности", - сказал Зайберт.

Ранее Меркель сама сообщила, что из-за ограничений общественной жизни правительством ФРГ ее жизнь сейчас полностью изменилась - большую часть времени она проводит дома за телефонными переговорами и видеоконференциями, все служебные поездки отменены.

По данным института Роберта Коха на 22 марта, в Германии коронавирус подтвержден у 18 610 человек, 55 человек скончались.

Германия Ангела Меркель

Новости

В Загребе 17 человек получили ранения в результате землетрясения

Макрон предупредил французов о грядущих проблемах в экономике из-за COVID-19

"Победа" до мая приостановит свои авиарейсы в Турцию

Первый самолет с военными медиками вылетел из РФ в Италию для помощи в борьбе с COVID-19

Россия направит в Италию более 100 военных медиков с оборудованием

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

За сутки в мире выявили более 25,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 марта

Университет Хопкинса насчитал более 300 тыс. больных коронавирусом

Университет Хопкинса насчитал более 300 тыс. больных коронавирусом

Коронавирус выявили более чем у 20000 американцев

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');