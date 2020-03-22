Меркель ушла на домашний карантин из-за контакта с заболевшим врачом

Пресс-конференция Ангелы Меркель о ситуации с коронавирусом в регионах Германии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в карантин из-за контакта с врачом, заразившимся коронавирусом, сообщил официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт.

"После сегодняшней пресс-конференции канцлеру сообщили, что врач, который в пятницу вечером сделал ей прививку от пневмококковой инфекции, прошел тестирование на коронавирус, и его результат был позитивным. Поэтому канцлер решила незамедлительно отправиться на домашний карантин", - сообщил Зайберт.

По его словам, Меркель в ближайшие дни будет регулярно проходить проверки до тех пор, пока не будет однозначного результата. "И на домашнем карантине канцлер будет выполнять свои служебные обязанности", - сказал Зайберт.

Ранее Меркель сама сообщила, что из-за ограничений общественной жизни правительством ФРГ ее жизнь сейчас полностью изменилась - большую часть времени она проводит дома за телефонными переговорами и видеоконференциями, все служебные поездки отменены.

По данным института Роберта Коха на 22 марта, в Германии коронавирус подтвержден у 18 610 человек, 55 человек скончались.