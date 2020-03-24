Помпео объявил о сокращении американской помощи Афганистану

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа сокращает помощь Афганистану и угрожает дальнейшим отказом от всех форм сотрудничества после того, как соперничающие афганские лидеры не смогли договориться о формировании нового правительства.

"Мы сокращаем помощь на $1 млрд в текущем году и готовы сократить ее еще на $1 млрд в 2021 году", - заявил Помпео по итогам визита в Афганистан.

В заявлении Помпео отмечается, что Соединенные Штаты "глубоко сожалеют" о том, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший глава исполнительной власти Абдулла Абдулла не смогли сформировать правительство, "способное решать проблемы управления, мира и безопасности, а также обеспечивать здоровье и благосостояние афганских граждан".

По его словам, оба лидера и их поведение разочаровали американское руководство, "нанесли ущерб американо-афганским отношениям", поскольку отсутствие договоренности "угрожает национальным интересам США".

В ходе визита госсекретарь США провел встречи с Гани и Абдуллой как по отдельности, так и совместно. Кроме того, по данным американских СМИ, Помпео в понедельник прибыл в Доху, где должен был провести встречу с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), включая муллу Барадара - главного переговорщика со стороны талибов.

По итогам визита Помпео подчеркнул, что США продолжат выводить свои войска из Афганистана в соответствии с договоренностью с талибами.

Политический кризис в Афганистане

Независимая избирательная комиссия Афганистана в середине февраля подвела окончательные итоги президентских выборов и объявила Гани победителем. По данным комиссии, Гани набрал 50,64% голосов, за Абдуллу проголосовали 39,52% избирателей. Затем комиссия по жалобам сообщила о 16,5 тыс. жалоб на нарушения и злоупотребления в ходе выборов.

Абдулла не признал победителем президентских выборов Гани и 9 марта провел альтернативную церемонию своей инаугурации в качестве главы государства. В тот же день Гани был приведен к присяге в качестве нового президента страны.