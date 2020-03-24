Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:16

В Китае за сутки выявлено 78 новых зараженных коронавирусом

Большинство случаев COVID-19 - "импортированные", заявляют китайские власти

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Пандемия коронавируса

Из "ввезенных" случаев заболевания в Пекине выявлен 31, в Шанхае - девять, Тяньцзине - четыре, Чунцине - один. В провинциях Гуандун - 14, Фуцзянь - пять, Цзянсу - три, Чжэцзян и Сычуань - по два, Шаньси, Ляонин и Шаньдун - по одному. Всего насчитывается 427 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались семь человек, все - в столице провинции Хубэй городе Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 277 человек, зарегистрировано 81 171 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3 160, заболели 67 801.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 4,7 тысячи человек, состояние 1,5 тысячи больных оценивается как тяжелое. Свыше 73 тысяч человек выздоровели.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 576 случаев заболевания: в Гонконге - 356 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 25, на Тайване - 195 (два случая смерти).

Китай Ухань Хубэй

Новости

Помпео объявил о сокращении американской помощи Афганистану

Пандемия коронавируса

Джонсон отправил британцев на трехнедельный коронавирусный карантин

Джонсон отправил британцев на трехнедельный коронавирусный карантин

Свыше 100 тысяч человек в мире излечились от коронавируса

Пандемия коронавируса

В Ломбардии впервые снизилось число находящихся в больницах с COVID-19

Зеленский отсрочил на месяц весенний призыв в армию

Зеленский отсрочил на месяц весенний призыв в армию

Азербайджан ввел карантинный режим с 24 марта

В ВОЗ предупредили об ускорении распространения пандемии коронавируса

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Украина ввела режим ЧС еще в трех областях страны

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');