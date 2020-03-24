В Китае за сутки выявлено 78 новых зараженных коронавирусом

Большинство случаев COVID-19 - "импортированные", заявляют китайские власти

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 - у людей, прибывших из-за рубежа, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из "ввезенных" случаев заболевания в Пекине выявлен 31, в Шанхае - девять, Тяньцзине - четыре, Чунцине - один. В провинциях Гуандун - 14, Фуцзянь - пять, Цзянсу - три, Чжэцзян и Сычуань - по два, Шаньси, Ляонин и Шаньдун - по одному. Всего насчитывается 427 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались семь человек, все - в столице провинции Хубэй городе Ухане, который считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 277 человек, зарегистрировано 81 171 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3 160, заболели 67 801.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 4,7 тысячи человек, состояние 1,5 тысячи больных оценивается как тяжелое. Свыше 73 тысяч человек выздоровели.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 576 случаев заболевания: в Гонконге - 356 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 25, на Тайване - 195 (два случая смерти).