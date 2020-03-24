Всех прибывающих в Пекин проверят на COVID-19 и отправят на карантин за свой счет

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Все прибывающие в Пекин из-за границы пассажиры со среды, 25 марта, будут помещены на карантин и протестированы на COVID-19 независимо от их конечного пункта назначения, сообщает правительство города.

Также новые правила будут распространяться на всех, кто въехал на территорию КНР в любом другом городе страны в последние 14 дней и после этого приехал в столицу. Все расходы путешественники будут оплачивать самостоятельно.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом, из них 74 - у людей, прибывших из-за рубежа. На прошлой неделе в Китае несколько дней подряд совсем не выявляли новых случаев заражения внутри страны, в то время как за счет въезжающих из-за границы число заболевших COVID-19 продолжало расти.

За все время эпидемии в Китае было зарегистрировано более 81 тысячи случаев заражения коронавирусом. В мире, по подсчетам университета Джона Хопкинса, заболели уже более 380 тысяч.