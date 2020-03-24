Трамп намерен в ближайшие недели снять введенные из-за COVID-19 ограничения

США на данный момент занимают третье место в мире по числу инфицированных новым коронавирусом

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - США скоро восстановят экономическую деятельность, это может произойти уже в ближайшие недели, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

При этом Associated Press отмечает, что ранее Трамп оценивал этот срок в месяцы, а не недели.

Президент США подчеркнул, что "лекарство не должно быть хуже проблемы", и если карантинные ограничения затянутся на месяцы, то это, по мнению Трампа, приведет к большему числу смертей, чем коронавирус.

В воскресенье Трамп разместил в своем твиттере подобное утверждение, уточнив, что американские власти по окончании 15-дневного периода примут решение, "по какому пути мы хотим идти".

WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF. AT THE END OF THE 15 DAY PERIOD, WE WILL MAKE A DECISION AS TO WHICH WAY WE WANT TO GO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020

В свою очередь главный хирург США доктор Джером Адамс прогнозирует резкий рост числа заражений коронавирусом в стране на этой неделе, поскольку многие американцы, особенно молодые, не воспринимают угрозу всерьез.

В США, по последним данным, выявлено почти 44 тысячи инфицированных коронавирусом, 560 человек скончались. Большинство случаев заражения зарегистрированы в Нью-Йорке, Калифорнии и штате Вашингтон. Как отмечал CNN, впервые в США за одни сутки было зарегистрировано более 100 смертей, связанных с COVID-19.