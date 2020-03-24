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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:16

Трамп намерен в ближайшие недели снять введенные из-за COVID-19 ограничения

США на данный момент занимают третье место в мире по числу инфицированных новым коронавирусом

Трамп намерен в ближайшие недели снять введенные из-за COVID-19 ограничения
Фото: Reuters

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - США скоро восстановят экономическую деятельность, это может произойти уже в ближайшие недели, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

При этом Associated Press отмечает, что ранее Трамп оценивал этот срок в месяцы, а не недели.

Президент США подчеркнул, что "лекарство не должно быть хуже проблемы", и если карантинные ограничения затянутся на месяцы, то это, по мнению Трампа, приведет к большему числу смертей, чем коронавирус.

В воскресенье Трамп разместил в своем твиттере подобное утверждение, уточнив, что американские власти по окончании 15-дневного периода примут решение, "по какому пути мы хотим идти".

В свою очередь главный хирург США доктор Джером Адамс прогнозирует резкий рост числа заражений коронавирусом в стране на этой неделе, поскольку многие американцы, особенно молодые, не воспринимают угрозу всерьез.

В США, по последним данным, выявлено почти 44 тысячи инфицированных коронавирусом, 560 человек скончались. Большинство случаев заражения зарегистрированы в Нью-Йорке, Калифорнии и штате Вашингтон. Как отмечал CNN, впервые в США за одни сутки было зарегистрировано более 100 смертей, связанных с COVID-19.

США Дональд Трамп

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