Число заразившихся коронавирусом в США превысило 41 тысячу

Главный хирург США предрек резкий рост числа заболевших COVID-19 в стране на этой неделе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории США превысило 41 тысячу, увеличившись за сутки почти на 8,5 тысячи, следует из данных служб здравоохранения.

Официально подтверждено 41 337 случаев заболевания, 508 пациентов скончались. Выздоровели к настоящему моменту 187 человек. По количеству заболевших Соединенные Штаты находятся на третьем месте в мире.

Главный хирург США доктор Джером Адамс предупредил об ожидаемом резком росте числа заражений коронавирусом в стране на этой неделе, поскольку многие американцы, особенно молодые, не воспринимают угрозу всерьез.

"Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо", - сказал он в эфире программы Today телеканала NBC News.

По его словам, молодые люди едут на пляжи в Калифорнию и хотят посетить Национальный Молл (National Mall) в центре Вашингтона, где находятся памятники, музеи и мемориальные сооружения, чтобы посмотреть там на ежегодное цветение сакуры.

Адамс призвал американцев поступать так, будто они уже заражены коронавирусом.

"Тестируйтесь или не тестируйтесь, но нам нужно, чтобы вы понимали, что вы можете распространять его среди других, или вы можете получить его от кого-то еще. Оставайтесь дома ", - призвал он.

Белый дом на прошлой неделе опубликовал рекомендации по борьбе с коронавирусом, действительные в течение 15 дней до 31 марта. Граждан США призвали не выходить на улицу, если они плохо себя чувствуют, и связаться с лечащим врачом. Также не рекомендуется выходить из дома пожилым людям и людям с тяжелыми заболеваниями.

Власти США не советуют жителям страны собираться группами более 10 человек, ходить в рестораны и бары, посещать дома престарелых. Работать и учиться, по возможности, рекомендуется из дома.

12 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.