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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42

20% населения Земли оказались на карантине из-за пандемии коронавируса

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Примерно 20% жителей планеты или 1,7 млрд человек подверглись мерам социальной изоляции с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщает во вторник британское издание The Guardian.

Газета отмечает, что властям различных стран приходится прибегать к карантину в тот самый момент, когда миру предстоит критически важная неделя в борьбе с коронавирусом: так, по данным Всемирной организации здравоохранения, чтобы достигнуть порога в первые 100 тыс. случаев COVID-19 потребовалось 67 дней, а рост на последние 100 тыс. случаев (до 300 тысяч заболевших) был отмечен всего за четыре дня.

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Всего, напоминает The Guardian, в мире зафиксировано 378 тыс. 679 случаев COVID-19. Более 16,5 тыс. человек с коронавирусом скончались, вылечились почти 101 тыс. человек.

Газета отмечает, что в то время как британские власти объявили о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с эпидемией коронавируса, КНР, которая первая столкнулась с эпидемией, со среды отменяет ограничения на перемещения в провинции Хубэй - первом эпицентре распространения COVID-19. Ограничения в отношении столицы провинции города Ухань будут сняты 8 апреля.

В США, где около 40% населения попали под меры социальной изоляции, президент Дональд Трамп заявил, что на восстановление нормального режима функционирования американской экономики уйдут недели, а не месяцы. "Наша страна была построена не для того, чтобы быть закрытой", - сказал Трамп.

Хроника коронавируса. Март.

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Власти Швейцарии усилили меры по противодействию распространению нового коронавируса. С 21 марта по всей стране запрещено собираться группам более пяти человек. Число зараженных коронавирусом в Швейцарии превышает 8 тысяч человек. На фото: памятник музыканту Фредди Меркьюри в медицинской маске в Монтре. Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса и опережает Китай по числу жертв. В стране умерли 6 077 пациентов. Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 438 В Египте начали дезинфекцию музеев и туристических достопримечательностей23 марта. Власти Гонконга приняли решение ввести двухнедельный запрет на въезд людей, не являющихся жителями этого специального административного района Китая. Границы будут закрыты с 25 марта. В Гонконге зарегистрировано 334 случая заражения COVID-19, четверо инфицированных скончались.23 марта. Число выявленных зараженных во Франции достигло 16,018 тыс., число смертельных исходов в стране с начала эпидемии - 674. Эпидемия коронавируса в cтране перешла в третью стадию. С 17 марта во Франции введены строгие ограничения на передвижения людей. Закрыты кафе, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины. Аптеки, продуктовые магазины, банки и АЗС остаются открытыми. 20 марта. Пара из Италии не стала отказываться от свадебной церемонии из-за распространения коронавируса. На празднике присутствовали только молодожены и свидетели, поскольку публичные мероприятия в стране запрещены. Италия является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран. В стране зафиксировано более 31 тыс. инфицированных коронавирусом.20 марта. Местные власти в населенных пунктах штата Флорида закрыли городские пляжи на фоне пандемии после того, как губернатор штата отказался от введения такой меры. В США выявили уже более 14,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, количество скончавшихся инфицированных достигло 205.20 марта. В Новой Москве продолжаются работы по строительству инфекционной больницы для пациентов с подозрением на коронавирус. Больница будет рассчитана на 500 мест, в том числе 250 коек реанимации. За последние сутки в России зарегистрировали 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 23 регионах. Общее количество подтвержденных случаев достигло 199. 19 марта. Статую Христа-Искупителя в Рио в знак поддержки осветили флагами стран, пораженных коронавирусом. По последним данным, в Бразилии зарегистрирован 291 случай заболевания вирусом.18 марта. Власти Аргентины приняли решение закрыть границы для туристов на две недели, чтобы остановить распространение коронавируса18 марта. Число заболевших коронавирусом в Северной Македонии достигло 23 человек, правительство ужесточает меры по предотвращению распространения инфекции18 марта. Музеи и театры в РФ перейдут в онлайн-формат на время закрытия из-за коронавируса. 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Настроения на фондовых рынках в последнее время в основном негативные. Прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за того, что вирус вышел за пределы Китая.3 марта. В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за вируса. На территории страны число инфицированных составляет 980 человек, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.3 марта. Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.3 марта. В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и находящихся под карантином в Казани, житель Москвы, вернувшийся из Италии. На фото: дезинфекция электробусов в Москве.3 марта. Шесть новых случаев заражения вирусом зафиксированы в Ираке, все заразившиеся были недавно в Иране. Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. От коронавируса там скончались более трех десятков человек. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.3 марта. В Европе резко выросли продажи продуктов и товаров первой необходимости. Так, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают туалетную бумагу и детские памперсы.3 марта. Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии. Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ.
Власти Швейцарии усилили меры по противодействию распространению нового коронавируса. С 21 марта по всей стране запрещено собираться группам более пяти человек. Число зараженных коронавирусом в Швейцарии превышает 8 тысяч человек. На фото: памятник музыканту Фредди Меркьюри в медицинской маске в Монтре.
Хроника 09 января – 24 марта 2020 годаПандемия коронавируса
США Великобритания Китай

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