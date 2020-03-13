Президент Бразилии опроверг сообщения о выявлении у него коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в пятницу, что сообщения о том, что он якобы заразился коронавирусом, не соответствуют действительности.

"Военный госпиталь Минобороны Бразилии заявляет о негативном результате теста на COVID-19 президента Бразилии Жаира Болсонару", - написал он на своих страницах в твиттере и фейсбуке. "Не верьте фейковым новостям в СМИ", - добавил он в твиттере, комментируя публикации о том, что у него якобы выявили коронавирус.

Ранее сайт издания Jornal O Dia со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что анализ на заражение коронавирусом Болсонару показал положительный результат.

Накануне, 12 марта, заражение коронавирусом подтвердилось у сотрудника Болсонару, отвечающего в его администрации за коммуникации. Вместе с ним он ездил в США, где встречался с президентом Штатов Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

В Белом доме, тем не менее, заявили накануне, что они не будут проходить тест на коронавирус, поскольку у них не было тесного контакта с зараженным бразильцем. Также Трамп накануне заявил, что его не беспокоит информация о том, что один из членов бразильской делегации заражен коронавирусом.

Болсонару 64 года. Его здоровье часто вызывает обеспокоенность общественности и СМИ.