Испанские военные нашли в домах престарелых "брошенные" тела умерших от коронавируса

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Испании прокуратура начала расследовать ситуацию в домах престарелых, где были обнаружены пациенты, умершие и оставленные в собственных постелях, пишет El Pais.

В минувший понедельник министр обороны страны Маргарита Роблес рассказала частному телеканалу Telecinco о том, что "заброшенных" и умерших стариков нашли военые, которых отправили проверять дома престарелых и проводить там дезинфекцию. Сколько таких тел было найдено, она не уточнила.

В пресс-службе Минобороны затем заявили, что персонал был частично уволен из этих учреждений после подтверждения случаев заражения коронавирусом. Роблес заявила, что правительство не должно допускать такого обращения со стариками. Она заверила, что в большинстве подобных учреждений все пока в порядке.

В Минздраве объяснили, что трупы умерших могли оставлять в постелях, если были подозрения, что перед смертью они заразились коронавирусом. Тогда их не перекладывали в холодильники, а оставляли на месте до прибытия специально экипированных служб. Глава ведомства Сальвадор Илья назвал дома престарелых "абсолютным приоритетом для правительства" и пообещал усилить контроль за их работой. Дома престарелых могут подчиняться отдельным муниципалитетам, у правительства даже нет из них статистики по смертям зараженных коронавирусом, отмечает El Paiz.

Два источника в доме престарелых в пригороде Мадрида Усера сообщили, что в минувшее воскресенье действительно в ходе дезинфекции военные обнаружили в комнате тело старика, который умер в субботу и которого еще не успели забрать. Они объяснили, что им запрещено трогать умерших после заражения коронавирусом, и это сильно затягивает процедуру оформления тела и похорон.

Источники издания в Институте по вопросам престарелых Imserso рассказали, что проблема может быть связана с перегрузкой персонала, поскольку часть сотрудников или заражена или находится в самоизоляции после контактов с зараженными. Они сказали, что в большинстве домов престарелых работа продолжается в нормальном режиме.

В Мадриде муниципальная похоронная служба заявила, что с 24 марта прекратит забирать трупы заразившихся COVID-19, поскольку у ее сотрудников не хватает средств индивидуальной защиты. Тела будут временно хранить в крупном ледовом дворце Palacio de Hielo, передает ВВС News.

По последним данным, в Испании подтверждено 35 136 случаев заражения коронавирусом. 2311 заболевших умерли.