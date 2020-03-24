Российские туроператоры вывезут своих клиентов из Таиланда до конца марта

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры вывезут всех своих клиентов из Таиланда до 31 марта, самостоятельным туристам для возвращения домой следует обращаться в посольство РФ в королевстве, сообщили "Интерфаксу" в туркомпаниях.

"Наших клиентов мы планируем вывозить из Таиланда ежедневно до 31 марта. Стоит отметить, что в королевстве есть запрет кроссинга, то есть на чартерном рейсе нельзя вывезти пассажира, прилетевшего рейсом другой авиакомпании. Поэтому без разрешения тайских авиационных властей перевезти других пассажиров нет возможности", - рассказали в пресс-службе туроператора Coral Travel.

В свою очередь, о вывозе только своих клиентов сообщили и в компании Anex Tour. "В настоящий момент вывоз туристов осуществляется со 100-процентной загрузкой рейсов. Самостоятельным туристам рекомендуется сообщить как можно скорее о своем нахождении за границей через сайт МИД РФ или обратиться в посольство в Таиланде", - пояснили в компании.

Также о вывозе только организованных туристов заявили туроператоры TEZ Tour и TUI Россия. "Мы намерены вывезти своих клиентов до конца марта, самостоятельных туристов на наших бортах не будет", - сказали в пресс-службе TUI Россия.

Во вторник премьер-министр Таиланда объявил о введении режима ЧС с 26 марта в связи с пандемией коронавируса. Предполагается, что экстренные меры продлятся месяц. Также с 29 марта авиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает авиасообщение с островом Пхукет, оставив только рейсы в Бангкок, куда будет сокращена частота полетов.

По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в Таиланде выросло до 827 человек. Четыре человека скончались.