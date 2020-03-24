"Аэрофлот" до мая ограничит рейсы во Вьетнам, Таиланд, Турцию, ОАЭ и на Кубу

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса до 30 апреля ограничит регулярные рейсы во Вьетнам, Таиланд, Турцию, ОАЭ и на Кубу, следует из сообщения компании.

Так, с 28 марта "Аэрофлот" отменяет рейсы в Анталию (Турция), с 29 марта - в Дубай (ОАЭ), на Пхукет (Таиланд) и в Гавану (Куба), с 31 марта - в Ханой (Вьетнам), с 1 апреля - в Хошимин (Вьетнам).

Кроме того, согласно сообщению, до 30 апреля "Аэрофлот" сократит частоту выполнения рейсов в Нью-Йорк (США), Мале (Мальдивы), Бангкок (Таиланд).

С учетом ранее приостановленных рейсов маршрутная карта компании в Европу в настоящее время состоит из рейсов в Брюссель (Бельгия), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Амстердам (Нидерланды), Женеву (Швейцария), Париж (Франция).