Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Шведская экоактивистка Грета Тунберг Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.

По словам активистки, она и ее 50-летний отец начали испытывать симптомы, характерные для инфицированных COVID-19, после недавней железнодорожной поездки по центральной Европе. Тунберги совершили поездку до того, как власти ряда европейских стран существенно ограничили передвижения граждан по своим территориям из-за пандемии коронавируса.

Тунберг вместе с тем подчеркнула, что ни ее, ни ее отца не проверяли на коронавирус, так как в Швеции сейчас на новую инфекцию тестируют только людей с самыми серьезными симптомами, а также представителей групп населения, наиболее уязвимых для COVID-19.

Тем не менее экоактивистка приняла решение самоизолироваться сразу после возвращения в Швецию, хотя не чувствовала никаких симптомов болезни, отметила она. Тунберг подчеркнула, что сделала это, так как не хотела никого подвергать риску заражения.

"Однако спустя несколько дней (после возвращения из поездки - ИФ) я начала чувствовать некоторые симптомы (заражения COVID-19 - ИФ). В то же самое время у моего отца симптомы начали проявляться гораздо сильнее", - отметила девушка.

Она также подчеркнула, что хочет донести до людей мысль о том, как легко можно заражать других, даже не подозревая при этом, что сам являешься носителем вируса. Тунберг добавила, что если бы не ее отец, у которого симптомы проявились гораздо сильнее, она бы даже и не подумала бы, что может быть заражена.

Это, по словам активистки, напоминает о том, как важно соблюдать требования об ограничении близких контактов с другими людьми, введенные правительствами разных стран для сдерживания пандемии коронавируса.

Путь к славе Греты Тунберг

В 2018 году Грета Тунберг начала прогуливать уроки в школе по пятницам и шла к зданию шведского парламента, где устраивала одиночные пикеты с призывом к решительным мерам для борьбы с изменениями климата. Постепенно ее одиночная акция нашла поддержку в других странах мира и переросла в масштабное движение школьников и студентов, требующих действий для предотвращения глобального потепления.

Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней, в частности, встречался генсек ООН Антониу Гуттерриш и актер Арнольд Шварценеггер, а также принц Чарльз.

За последние несколько лет 17-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив мировых лидеров в том, что они, не предпринимая мер по защите климата, "украли" у нее "мечты и детство".

Тунберг не ест продукты животного происхождения и убедила своих родителей тоже стать веганами. 17-летняя девушка страдает от синдрома Аспергера, который сама Грета называет "даром".