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СБ ООН определился с датой заседания по коронавирусу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Первое заседание Совета Безопасности ООН по проблеме коронавируса намечено на 9 апреля, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Организации.

"Заседание по проблеме коронавируса намечено на четверг. Оно будет закрытым и пройдёт по видеосвязи", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что проведение заседания запросили девять непостоянных членов СБ ООН.

Другой источник также рассказал, что генсекретарь ООН Антониу Гутерриш планирует принять участие в заседании и проинформировать членов Совета о ситуации с COVID-19.

ООН коронавирус COVID-19

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