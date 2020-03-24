Генсек ООН призвал G20 отменить санкции, мешающие борьбе с COVID-19

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров "Большой двадцатки" к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медпомощи в различные страны.

"Я призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19", - говорится в письме генсека лидерам "двадцатки". "Это время для солидарности, а не для изолирования", - подчеркнул генсек.

Он также призвал лидеров G20 "снять ограничения на трансграничную торговлю, которые влияют на доставку медицинского оборудования, медикаментов и других предметов первой необходимости для борьбы с эпидемией".

"Мы должны создать условия и мобилизовать ресурсы, необходимые для обеспечения того, чтобы развивающиеся страны имели равные возможности для реагирования на этот кризис", - заявил Гутерриш.

По его словам, "все, что не соответствует этому обязательству, приведет к пандемии апокалиптических масштабов, которая затронет всех нас". "Мир с нетерпением ждет согласованных и решительных действий мировых лидеров", - подчеркнул генсек.

План "военного времени" для борьбы с пандемией

Кроме того, в этом письме Гутерриш подчеркнул, что для борьбы с пандемией необходим план "военного времени". "COVID-19 нуждается в ответе, подобного которому раньше не было, - плане "военного времени" во времена гуманитарного кризиса. У руководства "Большой двадцатки" есть исключительная возможность сделать шаг вперед с помощью мощного пакета ответных мер для устранения различных угроз, связанных с коронавирусом", - говорится в обращении генсека ООН.

По его словам, "это продемонстрировало бы солидарность с народами мира, особенно с наиболее уязвимыми".

Гутерриш также призвал лидеров G20 "создать четко сформулированный механизм реагирования под эгидой Всемирной организации здравоохранения для совместного сдерживания" коронавируса.

"Такой механизм будет способствовать укреплению глобальных ответных мер и предоставит странам больше возможностей для остановки распространения вируса", - отметил он.

Гутерриш считает, что механизм поможет расширить научное сотрудничество между странами в деле поиска вакцины и способов терапевтического лечения.

По словам главы ООН, страны "должны минимизировать социально-экономические последствия COVID-19 для всех и способствовать скорейшему восстановлению повсюду".

"К концу этого года стоимость этой пандемии, вероятно, будет оценена в триллионы долларов. Ответ лидеров G20 должен быть решительным и соразмерным", - заявил Гутерриш.

Генсек ООН призвал к глобальному перемирию на фоне пандемии

Накануне, 23 марта, генсек ООН призвал к немедленному повсеместному прекращению боевых действий, призвав мир сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса.

"Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира", - заявил генсек в своем видеообращении в минувший понедельник.

Гутерриш призвал все воюющие стороны "остановить военные действия, отбросить недоверие и вражду, заставить пушки замолчать, прекратить артиллерийские обстрелы и остановить авиаудары".

"Вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания. Он безжалостно бьет по всем. Следует положить конец недугу войны и бороться с болезнью, которая бушует в нашем мире", - заявил Гутерриш.