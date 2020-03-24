Москва призвала приостановить региональные конфликты во всем мире из-за пандемии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - МИД России в связи с распространением во всем мире эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 "настоятельно призывает стороны региональных вооруженных конфликтов незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу".

На Смоленской площади поддержали соответствующее заявление генсека ООН Антониу Гутерреша от 23 марта. "Исходим из того, что в противном случае на фоне отсутствия у большей части людей, проживающих в "горячих точках", доступа к необходимым медикаментам и квалифицированной врачебной помощи подобное развитие событий может привести к возникновению гуманитарной катастрофы общемирового масштаба", - говорится в заявлении МИД РФ, распространенном вечером во вторник.

Особую тревогу в Москве вызывает ситуация в Афганистане, Ираке, Йемене Ливии, Сирии, а также на палестинских территориях, включая сектор Газа. "Отдельно отмечаем риски, связанные с возможной деградацией эпидемиологической обстановки в странах Африки, где не стихает вооруженное противостояние. Наиболее уязвимыми являются зоны размещения лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

"В первую очередь наш призыв касается стран, которые незаконно применяют военную силу за пределами своих национальных границ. Особенно отмечаем, что в нынешних условиях не может быть оправдания у политики применения односторонних принудительных мер, включая экономические рестрикции, которые самым серьезным образом осложняют усилия властей по охране здоровья своего населения", - отмечается в заявлении.

В МИД РФ весьма обеспокоены ситуацией на территориях под контролем террористических группировок, "которых меньше всего беспокоит благополучие людей". "В перспективе эти зоны могут оказаться наиболее подверженными распространению инфекции. Убеждены, что контртеррористические меры должны быть продолжены", - говорится в заявлении.

Москва также призвала международное сообщество оказывать нуждающимся странам необходимую гуманитарную помощь "без каких либо политических предусловий". "Такая поддержка должна быть ориентирована на спасение людей, которые находятся в бедственном положении. Неприемлемо использование гумпомощи в качестве инструмента для навязывания внутриполитических изменений, а также спекуляции на судьбах пострадавших", - подчеркнули в российском МИД.

В ведомстве пообещали, что Россия продолжит работу в Совете Безопасности ООН по содействию политико-дипломатическому урегулированию региональных конфликтов на основе Устава ООН и универсальных норм международного права и "готова к активному сотрудничеству на этом направлении со всеми заинтересованными сторонами".