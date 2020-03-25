Власти ОАЭ отменили "Победе" разрешение на рейс по вывозу россиян из Дубая

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" не может вывезти россиян из Дубая из-за аннуляции авиавластями ОАЭ ранее выданного разрешения на рейс.

"Сегодня "Победа" во время рейса Москва - Дубай, организованного для вывоза своих клиентов из ОАЭ, получила аннуляцию подтвержденного ранее авиационными властями ОАЭ плана полета с запретом на выполнении посадки в Дубае", - сообщила представитель перевозчика журналистам.

По ее словам, самолет "Победы" вынужден сесть в Махачкале в ожидании решения вопроса с получением нового разрешения

"Мы впервые столкнулись с ситуацией, когда безо всякого объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс. Прямо сейчас в Дубае наш самолет ждут 189 клиентов "Победы". Мы делаем все возможное для решения проблемы и стараемся делать это как можно скорее, но пока ситуация крайне сложна", - сказал гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, чьи слова передала представитель компании.