Более 5 тыс. россиян застряли в ОАЭ из-за закрытия авиасообщения

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В ОАЭ находятся более пяти тысяч россиян, которые не могут улететь домой из-за закрытия страной авиасообщения, туроператоры не в силах им помочь, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По нашим оценкам, более пяти тысяч российских граждан планировали выезд из ОАЭ в ближайшие дни. Где им там сейчас размещаться - непонятно, отели закрываются. При этом, когда страной закрыто воздушное пространство и аэропорт, туроператоры ничего сделать не могут. Помочь может только государство", - сказала Ломидзе в среду журналистам.

По ее словам, единственный выход из ситуации - подключать МИД и вывозить людей спецбортами. "Мы направили письмо в генконсульство с просьбой подключиться и начать решать вопрос. Мы также подумываем об обращении в Ростуризм. В свою очередь, "Турпомощь" помочь не может, потому что резервный фонд используется только при банкротствах туроператоров, а их не происходит", - заметила эксперт.

Она уточнила, что МИД открыл "горячую линию" для самостоятельных туристов в ОАЭ и собирает данные о них. "Вопрос решается при помощи других ведомств. Не всегда получается урегулировать его в течение суток", - заявила Ломидзе.

Всего, по ее словам, за рубежом остаются около 45 тыс. организованных российских туристов.