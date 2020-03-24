Etihad Airways отказалась вывозить российских туристов с Сейшел

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания Etihad Airways отказалась вывозить несколько десятков российских туристов с Сейшельских островов, туроператоры в связи с этим просят помощи МИД РФ и Росавиации, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Самолет авиакомпании Etihad стоит в аэропорту Сейшельских островов, он должен был вывезти несколько десятков россиян сегодняшним стыковочным рейсом EY621/EY65 через Абу-Даби в Москву. Вылет должен состояться в 20:25. Наших туристов, среди которых клиенты российских туроператоров, не сажают на рейс, так как Эмираты запретили транзит пассажиров в своих аэропортах", - сказала она.

По словам Тюриной, компания Etihad сама переписала билеты с 25 на 24 марта, объяснив это тем, что только сегодня сможет вывезти пассажиров. Из-за этого туристы на сутки раньше выписались из отелей.

"Места на рейсе есть, и билеты подтверждены. Но авиакомпания, судя по всему, решила оставить своих пассажиров, не предлагая никакой альтернативы. Тем более что в ближайшее время никаких рейсов с Сейшельских островов перевозчик не планирует. Туроператоры просят вмешаться МИД РФ и Росавиацию, чтобы самолет мог совершить посадку в Абу-Даби и затем доставить россиян в Москву", - добавила пресс-секретарь РСТ.

Власти ОАЭ 23 марта запретили на две недели все виды авиаперевозок из всех аэропортов страны для предотвращения распространения коронавируса. Решение о приостановке вступает в силу в полночь 25 марта. Авиакомпания Etihad Airways во вторник заявила, что с этого момента приостановит выполнение всех рейсов из своего базового аэропорта в Абу-Даби, а также транзитных рейсов.