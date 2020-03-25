Принц Чарльз заразился COVID-19

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - У принца Уэльского Чарльза, сына британской королевы Елизаветы II, диагностировали коронавирус, сообщает в среду газета The Sun со ссылкой на заявление королевской резиденции Кларенс-хаус.

Отмечается, что у 71-летнего принца взяли анализ на инфицирование COVID-19, тест показал положительный результат. В заявлении Кларенс-хауса также говорится, что заболевание у члена королевской семьи протекает в легкой форме, он чувствует себя хорошо и последние несколько дней работает из дома.

Его жена, 72-летняя герцогиня Корнуольская Камилла также сдала анализ на коронавирус, он оказался отрицательным. Супружеская пара отправилась на самоизоляцию в своем доме в Шотландии, добавили в Кларенс-хаусе.

В заявлении королевской резиденции также говорится, что установить, от кого принц Чарльз заразился вирусом, невозможно, так как он в последние недели провел множество встреч с разными людьми.

The Sun напоминает, что ранее в марте принц Чарльз встречался с князем Монако Альбером II, у которого позднее диагностировали заражение коронавирусом.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 8 077 случаев инфицирования COVID-19, 422 заболевших умерли.