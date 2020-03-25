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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Заразившийся COVID-19 князь Монако рассказал, как у него началась болезнь

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Князь Монако Альбер II, у которого ранее диагностировали заражение новым типом коронавируса, рассказал, что болезнь началась у него с обычного насморка.

"Я не терял ощущения вкуса или запаха (один из возможных симптомов заражения коронавирусом - ИФ). Сначала было похоже, что начинается насморк. Кашель не начался сразу. После уже немного поднялась температура, но это все довольно слабые симптомы", - сказал князь Монако в интервью радиостанции RTL France.

По его словам, первые симптомы у него стали проявляться 15 марта, но получил он результаты анализа на предмет заражения коронавирусом только спустя два дня.

Он добавил, что в Монако были приняты меры для борьбы с распространением коронавируса в то же время, что и во Франции. "Мы не можем делать меньше, чем соседние страны", - сказал Альбер II,. Князь Монако также указал, что поддержал инициативу введения комендантского часа с 22:00 вечера среды.

19 марта стало известно, что у князя Монако Альбера II подтверждено заражение коронавирусом. Князь находится на карантине в своем дворце и продолжает там работать. Альбер II стал первым главой государства, заразившимся новым вирусом.

В среду также стало известно, у британского принца Чарльза, с которым ранее в марте встречался князь Монако, диагностировали коронавирус.

Альбер II Монако

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