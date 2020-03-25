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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Число зараженных COVID-19 в штате Нью-Йорк превысило 30 тысяч человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В штате Нью-Йорк почти 900 человек, зараженных коронавирусом, находятся в отделениях интенсивной терапии, заявил губернатор Эндрю Куомо.

По его словам, на настоящий момент в штате зафиксировано 30 тыс. 811 заболевших, это больше половины случаев в США (58 тыс. 998).

По меньшей мере, 3 тыс. 805 человек (12% от общего числа зараженных) находятся в госпиталях штата, 888 из них (3%) - в отделениях интенсивной терапии.

Куомо сообщил, что 285 человек, у которых тест показал положительный результат на вирус, умерли.

США Нью-Йорк

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