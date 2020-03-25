За сутки в США умерли от коронавируса 200 человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 55 тысяч, за сутки в стране умерли 200 человек.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах на настоящий момент насчитывается 55 тыс. 041 случай заражения и 790 летальных исходов. При этом сообщается о 348 выздоровевших.

Накануне было известно о 46 тыс. зараженных и 590 умерших.

Самые высокие показатели отмечаются в штате Нью-Йорк - 25665 зараженных и 210 смертей, из них в одноименном городе - 15597 случае и 192 умерших. За Нью-Йорком следуют штаты Нью-Джерси (3675 случаев; 44 летальных исхода), Вашингтон (2469; 123) Калифорния (2102; 40) и Мичиган (1971; 24).

Опережают США по числу зараженных COVID-19 лишь Китай (более 81,5 тыс.) и Италия (почти 70 тыс.).

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса COVID-19 могут стать США.