Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

За сутки в США умерли от коронавируса 200 человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 55 тысяч, за сутки в стране умерли 200 человек.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах на настоящий момент насчитывается 55 тыс. 041 случай заражения и 790 летальных исходов. При этом сообщается о 348 выздоровевших.

Накануне было известно о 46 тыс. зараженных и 590 умерших.

Самые высокие показатели отмечаются в штате Нью-Йорк - 25665 зараженных и 210 смертей, из них в одноименном городе - 15597 случае и 192 умерших. За Нью-Йорком следуют штаты Нью-Джерси (3675 случаев; 44 летальных исхода), Вашингтон (2469; 123) Калифорния (2102; 40) и Мичиган (1971; 24).

Опережают США по числу зараженных COVID-19 лишь Китай (более 81,5 тыс.) и Италия (почти 70 тыс.).

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса COVID-19 могут стать США.

США

Новости по теме

Новости

ВОЗ предупредила, что США может стать новым эпицентром распространения COVID-19

Число жертв коронавируса в мире достигло 17,7 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире достигло 17,7 тыс. человек

Число заболевших коронавирусом в США достигло почти 53 тыс.

Число заболевших коронавирусом в США достигло почти 53 тыс.

Франция перешла порог в 1 тыс. смертей от COVID-19

Боевики подорвали два броневика турецкой армии в районе Идлиба

Трамп заявил о возможной отмене "коронавирусных" ограничений в США к 12 апреля

Что произошло за день: вторник, 24 марта

Россиян вывезут с Украины спецпоездом в конце марта

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции, мешающие борьбе с COVID-19

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');