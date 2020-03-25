В Нью-Йорке коронавирусом заразились почти 15 тысяч человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Почти 15 тысяч человек заразились коронавирусом в Нью-Йорке (США), ситуация будет только хуже, заявил мэр города Билл де Блазио.

Как сообщил мэр, по меньшей мере 14 тыс. 776 случаев заражения насчитывается в настоящее время в Нью-Йорке.

По его словам, думать, что ситуация в городе может нормализоваться в апреле - "абсолютно немыслимо".

Он добавил, что апрель будет "бесспорно хуже", чем март, а также выразил опасения, что обстановка не улучшится и к маю.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в городе Нью-Йорке на настоящий момент зафиксирован 131 летальный исход.