Тест не подтвердил коронавирус у сенатора Нарусовой

Сенатор Людмила Нарусова Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сенатор Людмила Нарусова прошла тест на наличие коронавируса, результат отрицательный, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет", - сказал Клишас "Интерфаксу" в четверг.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Нарусова госпитализирована с подозрением на коронавирус.

68-летняя Нарусова - вдова первого мэра Петербурга Анатолия Собчака и мать журналистки Ксении Собчак.

В аппарате Нарусовой подтвердили, что она прошла тест - вирус не выявлен.

"Вчера на заседании Совета Федерации было принято решение, что 26 марта все сенаторы пройдут тест на коронавирус. Но Людмила Нарусова решила упредить ситуацию и прошла этот тест накануне. Только что она получила отрицательный результат", - сказали "Интерфаксу" в аппарате сенатора.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов пройти тест на наличие коронавируса, сама она уже это сделала - у нее инфекции нет.

Тестирование сенаторы могут пройти в ЦКБ и в поликлиниках, отметила она.

Кроме того, Матвиенко убедительно попросила сенаторов соблюдать режим, минимизировать круг общения и по возможности находиться на карантине дома.