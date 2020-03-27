Глава британского Минздрава вслед за премьером Джонсоном заразился коронавирусом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом, сообщил в пятницу министр в твиттере.

"Мне рекомендовали сдать анализ на коронавирус. Результат оказался положительным", - написал он на своей странице в соцсети.

Министр самоизолировался и работает из дома. У него легкие симптомы заболевания.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также сообщил, что болен коронавирусом. Он продолжает работу из дома.