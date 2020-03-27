У премьера Великобритании Бориса Джонсона нашли коронавирус

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Тесты показали наличие коронавируса COVID-19 у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщил в пятницу британский телеканал Sky news.

В свою очередь сам премьер в своем твиттере отметил, что в последние сутки у него начали проявляться слабые симптомы заболевания. Джонсон будет находиться в режиме самоизоляции на Даунинг-стрит и продолжит выполнять свои обязанности.

Ранее на этой неделе канцелярия британского королевского дворца сообщила, что у 71-летнего британского принца Чарльза диагностировали новый коронавирус COVID-19. В заявлении отмечалось, что у него "проявляются слабые симптомы, но в остальном он остается в добром здравии и работал из дома на протяжении последних нескольких дней".

В Великобритании с вечера 23 марта введен трехнедельный карантин.