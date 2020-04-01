В Великобритании за сутки умерли более 500 пациентов с коронавирусом

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Великобритании за сутки зафиксировали еще 563 случая смерти пациентов из-за осложнений, вызванных заражением коронавирусом COVID-19, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на Минздрав страны.

Как отмечает телеканал, это самый высокий прирост летальных исходов с начала вспышки коронавируса в Великобритании.

Кроме того, по данным Минздрава, выявлено более 4,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

Ранее на этой неделе представитель здравоохранения Англии доктор Дженни Харрис заявляла, что ожидается увеличение летальных исходов "в течение следующей недели, возможно, двух", прежде чем ситуация начнет налаживаться.

Согласно официальным данным, по всей Великобритании выявлены более 29 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 2,3 тыс. инфицированных скончались.